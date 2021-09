Meteo weekend 11 e 12 settembre, da venerdì arriva il maltempo: fine settimana tra piogge e temporali

In arrivo la bassa pressione sulla Sardegna e su gran parte del Sud: per il weekend si attende un'intensa fase di maltempo.

I più nostalgici devono dire addio all’estate, almeno al Sud: dalle previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 ci si attende un brusco cambiamento nelle regioni meridionali, dove arriverà il maltempo. Andrà meglio al Nord, dove l’estate – con temperature gradevoli e giornate soleggiate – sembra offrire gli ultimi strascichi.

L’ondata di maltempo transiterà sul basso Tirreno, generando temporali anche forti prima in Sardegna, poi nelle regioni del Sud, dove il sole e il caldo intenso delle ultime settimane lasceranno spazio alla pioggia.

Previsioni meteo 11 e 12 settembre, in arrivo il maltempo

Giovedì 9 settembre sono stati registrati i primi fenomeni temporaleschi da Nord a Sud. Con la giornata di venerdì 10 il meteo potrebbe subire un ulteriore peggioramento, atteso soprattutto nel fine settimana.

Ci si aspetta quindi un weekend all’insegna dell’instabilità. Nel Nord e nel Centro Italia l‘alta pressione continuerà a offrire temperature miti e giorni di sole, mentre la bassa pressione raggiungerà la Sardegna e gran parte del Sud, dove non si esclude maltempo anche intenso.

Meteo 11 e 12 settembre, le previsioni di sabato

La Sardegna è la regione maggiormente colpita dalle precipitazioni già nella giornata di venerdì 10 settembre, con temporali anche intensi. Particolare attenzione nella provincia di Sassari. Nella stessa giornata sono previsti rovesci sulle Alpi centro-occidentali, dove il maltempo è atteso in particolare in Valle d’Aosta, ma anche nella bassa Calabria e in gran parte della Sicilia.

Sabato 11 settembre piogge e temporali si estenderanno verso il Sud, raggiungendo Campania meridionale e Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Proprio nelle regioni meridionali non si escludono nubifragi e grandinate.

Tempo più stabile sul resto d’Italia, dove il cielo sarà in prevalenza sereno, eccetto alcune velature e nubi sparse. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, ma in calo al Sud a causa del maltempo in arrivo.

Meteo 11 e 12 settembre, le previsioni di domenica

Migliora il meteo domenica 12 settembre, in quanto l’azione del vortice ciclonico perderà gradualmente energia. Instabilità ancora possibile in Sicilia e nell’area ionica, mentre sul resto del Paese è attesa una giornata più stabile e serena.

Unica eccezione l’arco alpino, dove non si escludono locali rovesci in Trentino Alto Adige e Triveneto.