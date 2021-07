Stando alle previsioni meteo, quello del 17 e 18 luglio sarà un weekend all'insegna di temporali, grandinate e maltempo quasi ovunque.

Dopo l’ondata di caldo delle precedenti settimane, il weekend del 17 e 18 luglio 2021 sarà caratterizzato da tempo instabile, possibili temporali su tutto il paese, grandine e aria fresca: i dettagli delle previsioni del meteo del Colonnello Mario Giuliacci.

Meteo weekend 17-18 luglio

Causa del maltempo e della diminuzione delle temperature sarà l’arrivo di una perturbazione atlantica. Un ciclone che, come spiegato da Giuliacci a Fanpage.it, sarà colmo di aria fresca e piuttosto temporalesca che insisterà sull’Italia sia sabato che domenica, in particolare sul Nord e poi sul resto d’Italia. Previsto un netto calo delle temperature anche al Sud, che rimarranno sotto i 30 gradi in tutte le regioni.

Meteo weekend 17-18 luglio: instabilità, temporali e grandinate

Nel dettaglio sabato 17 luglio sono previsti rovesci sulle regioni del Nord-Est con temporali forti nel pomeriggio anche al Centro. La possibilità di eventi estremi, come temporali forti con grandine o venti fino a 100 chilometri all’ora, sarà molto alta. In particolare sabato potranno verificarsi nubifragi su Marche, Abruzzo e Molise mentre domenica anche sul Nord della Sicilia.

Già a partire dalla settimana successiva però la situazione cambierà e il ciclone atlantico lascerà spazio all’anticiclone nordafricano, cosa che provocherà un nuovo innalzamento delle temperature intorno al 21-22 luglio.