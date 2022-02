Questi giorni di Carnevale porteranno soprattutto al centro-sud neve e maltempo. La situazione tra il 26 e il 27 febbraio.

Neve, vento forte e precipitazioni diffuse… sono questi alcuni dei fenomeni atmosferici che ci dovremo aspettare in questi giorni di Carnevale. Un ciclone proveniente dalla Russia porterà neve soprattutto sugli Appennini con le condizioni del tempo che potrebbero subire un veloce peggioramento con nevicate anche a basse quote.

Meteo, attesi vento e neve: le previsioni di sabato 26 febbraio

Ad essere interessato maggiormente dall’ondata di maltempo – si legge da meteo.it – sarà soprattutto il centro-sud con nevicate a circa 300-600 metri sull’Appennino Centrale e a 500-1000 metri sull’Appennino meridionale.

Precipitazioni sparsi inoltre, potrebbero interessare Sicilia, Calabria e Basilicata, ma anche Campania o ancora Molise, Abruzzo, la Romagna e le Marche. Il tempo dovrebbe essere invece più soleggiato al Nord e in Toscana anche se comunque potremo riscontrare praticamente su tutta la penisola un calo delle temperature.

Le previsioni del 27 febbraio

Il maltempo non abbandonerà la penisola nemmeno domenica 27 febbraio. In Calabria, Puglia e Sicilia e in diverse del centro-sud come Abruzzo e Molise potrebbero arrivare piogge sparse e deboli. Ancora neve inoltre sia sull’Appennino centrale che meridionale. Nonostante le temperature in diminuzione al Nord, in Sardegna e in Toscana il tempo dovrebbe essere stabile e soleggiato.

Le previsioni del 28 febbraio

All’inizio della nuova settimana le temperature dovrebbero salire con tempo soleggiato al Nord e nubi e vento al centro-sud in particolare su Abruzzo e Molise.

Atteso il vento anche al Sud. Infine le coste pugliesi potrebbero essere interessate da nevicate in serata.