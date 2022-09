Meteo Weekend: mezza Italia a rischio per il maltempo

Il primo weekend d'Autunno sarà all'insegna del maltempo su almeno mezza Italia, con forti perturbazioni.

Il primo weekend dell’autunno sarà caratterizzato da forti ed intense perturbazioni. Il maltempo colpirà almeno mezza Italia.

Meteo Weekend, mezza Italia a rischio: le previsioni di sabato 24 settembre

La conferma è emersa dagli aggiornamenti sull precipitazioni previste per sabato 24 e domenica 25 settembre. Sabato 24 settembre le condizioni meteo saranno ancora abbastanza stabili e soleggiate in gran parte dell’Italia, con temperature estive, in ascesa rispetto agli ultimi giorni. Sarà tutto momentaneo, perché un’insidiosa perturbazione colpirà l’Italia, dando via ad una fase di intenso maltempo. Potrebbero scatenarsi imponenti temporali e il rischio è quello delle temibili alluvioni lampo.

Massima attenzione dalla serata di sabato 24 settembre a Nordovest e successivamente anche a Nordest e sui settori tirrenici di Toscana e Lazio.

Meteo Weekend, mezza Italia a rischio: le previsioni di domenica 25 settembre

Secondo gli aggiornamenti il maltempo potrebbe insistere nelle stesse zone anche domenica 25 settembre, ad eccezione di un temporaneo e lieve miglioramento su Piemonte e Liguria. Sarà una giornata autunnale, con temperature che non andranno oltre i 18 o 20 gradi al Centro-Nord.

Sul resto dell’Italia il discorso sarà diverso, con un discreto soleggiamento con valori termici sopra la media al Sud e sulla Sicilia.