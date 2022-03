Meteora avvistata tra il centro Italia e i Balcani: molte le segnalazioni

Intorno alle ore 20 molte persone hanno sia in Italia che nei Balcani hanno avvistato una grossa meteora.

Intorno alle ore 20.00 di sabato 5 marzo molte persone hanno segnalato la presenza di una meteora tra i cieli del centro-Italia e i Balcani. “Avete visto la meteora?“, ha scritto un utente sui social.

P.s. per chi si fosse perso lo spettacolo ecco il passaggio della meteora immortalato da una webcam di Cesena. pic.twitter.com/lAyJqHemVJ — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 5, 2022

Avvistata una meteora nel Centro-Italia, il circolo astrofili bergamaschi: “Questo fenomeno lascia a bocca aperta!”

Il fenomeno inizialmente si era manifestato con un grande boato, cosa che aveva portato a pensare in prima battuta che si potesse trattare di un terremot0. Sempre in quel frangente, molti cittadini in special modo del centro-nord, ma anche Paesi Balcanici come Croazia o ancora Slovenia hanno segnalato di aver visto la grande meteora brillare nel cielo.

A spiegare cosa hanno potuto ammirare gli spettatori il circolo Astrofili Bergamaschi che su Facebook ha scritto:

“Questo fenomeno viene definito comunemente bolide. Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico, dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. L’ipotesi più plausibile, visto la colorazione che sia di origine rocciosa.

In questo caso il colore verde (dovuto alla composizione chimica) del frammento, ha reso ancor più spettacolare l’evento”.



Le reazioni degli utenti sui social

Nel frattempo, come emerge dal hashtag #meteora su Twitter, sono sempre più le persone che hanno scritto al riguardo: “Qualcun’altro ha visto una scia luminosa nel cielo verso le 19:55?” ; “Sì l’ho vista e sì per un istante mi sono ca***ta addosso temendo il peggio” e ancora “Allucinante, Spettacolare”.