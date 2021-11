Metodo Lertola per dimagrire: benefici e proprietà

Il metodo Lertola punta ad alimenti semplici e genuini, gustosi, rispettando le porzioni, ma anche la stagionalità di ogni cibo che si porta in tavola.

Per poter dimagrire e perdere i chili in eccesso, vi sono a disposizione diversi regimi e diete, oltre che metodi che aiutano ad avere un approccio diverso verso l’alimentazione. Il migliore è al momento il metodo Lertola che aiuta a eliminare i grassi in poco tempo e con cibi sani e genuini. Vediamo su cosa si basa e il programma.

Metodo Lertola

Un metodo di dimagrimento che prende spunto dall’esperto che lo ha ideato, ovvero la D.ssa Carla Lertola, specialista in Scienza dell’Alimentazione nel territorio lombardo e anche a Savona. Secondo il metodo Lertola, per dimagrire non bisogna rinunciare agli incontri o pranzi con amici, ma semplicemente nutrirsi di alimenti e piatti che siano meno calorici e allo stesso tempo gustosi che stuzzicano l’appetito.

Proprio riferito a questo suo metodo, ha scritto anche un libro dal titolo “Liberi dalle diete” che insegna a perdere peso e dimagrire risparmiando fino al 50% delle calorie con piatti che sono veloci e rapidi da preparare e di grande gusto. Nel metodo Mertola, non ci sono grandi rinunce, dal momento che è possibile mangiare un po’ di tutto.

Afferma che molte diete e regimi alimentari sono tristi da seguire, anche perché comportano rinunce e il divieto di sgarrare. Secondo la D.ssa Lertola, sono diete che i soggetti non riescono a portare a termine in modo corretto arrivando poi a riprendere tutti i chili che sono stati persi in precedenza.

A suo avviso, è possibile introdurre meno calorie nella propria dieta limitando i condimenti e cercare di preferire alimenti che siano poveri di grassi e che abbiano moltissimi nutrienti, quali cereali, ortaggi, frutta, carni bianche, legumi, ecc. Sono ricette quelle che propone che contengono pochissimi acidi grassi e zuccheri semplici. Si riduce l’impiego del sale optando per erbe aromatiche e spezie quali la piperina e curcuma, ingredienti di un ottimo integratore.

Metodo Lertola: funzionamento

Sarebbe riduttivo ed errato definire il metodo Lertola un regime dimagrante, in quanto aiuta semplicemente a mangiare in maniera corretta ed equilibrata. Si basa su uno schema personalizzato pensato per ogni soggetto che mira a una sorta di rieducazione dei vari alimenti che si consumano durante i pasti principali della giornata.

Nel metodo Lertola e nello stile di vita da seguire, i carboidrati complessi sono assolutamente ammessi anche a cena. Si possono consumare verdure, acqua, proteine e olio extra vergine, d’oliva, ma senza esagerare, quindi in piccole quantità e porzioni. Di tanto in tanto, è possibile consumare anche carni rosse o salumi per un regime maggiormente equilibrato.

Il pranzo ideale deve basarsi sui seguenti nutrienti:

50% verdura

25% proteine

25% cereali

Vi è poi una parte di grassi vegetali che non devono assolutamente mancare.

Gli ortaggi non sono solo un contorno, come avviene in altre diete o regimi alimentari, ma acquisiscono un ruolo centrale ai fini del dimagrimento. Il metodo Lertola è molto efficace, anche perché punta a prodotti italiani, il cosiddetto made in Italy e bisogna seguire la stagionalità, quindi alimenti provenienti da colture autoctone.

Con questo suo metodo che si basa sul fabbisogno calorico di ogni individuo per poi eliminare le calorie che sono necessarie ai fini del dimagrimento, si possono perdere fino a 2 kg al mese e rimanere in salute. Un metodo con diverse proteine che fanno bene e contribuiscono a ottenere ottimi benefici.

Metodo Lertola: miglior integratore

Al metodo Lertola che tanto successo sta ottenendo per via dei benefici, considerando anche che per i condimenti vanno benissimo le spezie, è possibile associare un integratore come Piperina & Curcuma Plus a base naturale, made in Italy e che ha ricevuto anche una notifica dal Ministero della Salute, segno della sua efficacia e valore.

Un integratore che raccomandano sia esperti che consumatori in quanto stimola il metabolismo in modo da dimagrire, sazia evitando gli stravizi ed eccessi, favorisce la digestione e motilità intestinale, oltre al fatto che depuri per via del trattamento detox e mantiene la forma desiderata a lungo.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di ingredienti naturali che sono la piperina, che contiene capsaicina e presente nel pepe che favorisce il processo metabolico aiutando a dimagrire in tempi rapidi; la curcuma, una spezia di colore giallo che si usa nella cucina orientale, depura ed elimina le scorie e il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre ad aumentare l’efficacia dei due componenti essenziali.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che è consigliato a tutti, ma non alle donne in gravidanza e ai soggetti con problemi gastrointestinali. Una compressa, insieme a un bicchiere d’acqua prima dei pasti, aiuta a perdere peso e ottenere ottimi benefici.

Originale ed esclusivo, Piperina & Curcuma Plus non si ordina online o nei negozi fisici, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale, inserire i dati nel modulo, inviarlo e attendere la chiamata di conferma dell’ordine da parte dell’operatore. Ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con il pagamento effettuabile con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna della merce.

