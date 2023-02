Metodo Tabata: in cosa consiste e come dimagrire

Metodo Tabata: in cosa consiste e come dimagrire

Metodo Tabata: in cosa consiste e come dimagrire

Quando si segue una dieta non è sufficiente mangiare nel modo corretto evitando cibi troppo grassi. Oltre a una alimentazione sana e variegata, bisogna anche associare il giusto allenamento e attività fisica. Per tornare in forma e dimagrire, il metodo Tabata, che ha ottenuto successo anche grazie a Noemi, aiuta in questo intento. Scopriamo come praticarlo e i benefici.

Metodo Tabata

Un metodo e programma di allenamento che è diventato molto noto ultimamente anche grazie a Noemi dal momento che ha deciso di seguirlo, insieme a una dieta specifica e mirata, per poter dimagrire con ottimi risultati e benefici, come dimostra la sua forma smagliante. Il metodo Tabata non è uno sport, quanto un programma di allenamento.

Prende il nome da Izumi Tabata, un insegnante di origine giapponese che consiste in una serie di esercizi da ripetere fino a 8 volte per 20 secondi circa ad alta intensità che sono accompagnait e seguiti da 10 secondi di recupero o pausa per un totale di 4 minuti di attività fisica che permettono di dimagrire e ottenere notevoli vantaggi in termini di dimagrimento.

Si tratta di un allenamento cardio considerato molto intenso e, proprio per questa ragione, non è consigliato a tutti. Gli esercizi si possono adattare e regolare in base al proprio tipo di allenamento e anche al fisico, ma è importante sempre farsi seguire da un esperto del settore come un personal trainer per capire come fare.

In questo tipo di allenamento, ovvero il metodo Tabata diventa molto importante anche la fase del riposo in modo da dare al corpo la possibilità di recuperare tra una sessione di lavoro e un’altra. Si consiglia almeno 3 allenamenti a settimana in modo da poter avere un fisico tonico e snello. Per il timer, possibile usare il cronometro o l’app del cellulare in modo da tenere il tempo. La cosa fondamentale è rispettare l’intensità dell’esercizio.

Metodo Tabata: benefici

Il metodo Tabata, quindi questa sessione di allenamento, particolarmente efficace, risulta essere importante da inserire nel proprio programma dimagrante per perdere i chili in eccesso e tornare così in buona forma. Un metodo o protocollo che permette di favorire la massa muscolare ottimizzando così il dispendio energetico nella fase a riposo.

Inoltre, praticare questo allenamento in modo costante permette di accelerare e stimolare nel modo migliore il metabolismo proprio per tornare in forma. Non è soltanto utile per perdere peso, ma anche per favorire e migliorare l’attività cardiovascolare grazie proprio alle varie sessioni di allenamento.

In base ad alcuni dati, seguire e iniziare il metodo Tabata permette, dopo solo un mese di allenamento intenso e continuo, di migliorare la propria resistenza anaerobica e lavoro aerobico. Inoltre, allenarsi almeno tre volte a settimana permette di migliorare la forza e la resistenza, oltre che la massa muscolare fornendo un fisico sodo.

Un metodo che permette di dimagrire anche perché accelera il metabolismo andando così a bruciare i grassi. In poco tempo, si notano importanti miglioramenti con il corpo trasformato. Un metodo o protocollo con esercizi molto vari che permette di non annoiare ed essere meno monotono, dal momento che è alquanto variegato e versatile.

Metodo Tabata: integratore

Per riuscire a tornare in forma, oltre all’allenamento, quindi al metodo Tabata, è molto importante anche associare una buona alimentazione che sia equilibrata e variegata. Insieme a questi due fattori, si abbina anche un integratore come Spirulina Ultra che va a migliorare la forma fisica proprio grazie ai benefici e proprietà.

Un integratore di origine italiana e raccomandato da esperti del settore e consumatori per le capacità che possiede di tornare in forma e dimagrire. Una formula alimentare efficace anche perché si basa su elementi naturali come l’Alga Spirulina (da qui il nome del prodotto) che blocca le riserve di grasso e la Gymnema che metabolizza i lipidi e carboidrati placando la fame.

Proprio per i suoi benefici è raccomandato dagli esperti come supporto alla dieta e all’allenamento Tabata.

Spirulina Ultra è l’ideale da seguire in un programma dietetico dal momento che va a bruciare le calorie e i grassi in eccesso, stimola anche il metabolismo aiutando così ad accelerare il processo di dimagrimento. Placa l’appetito evitando di abbuffarsi ai pasti fornendo così la giusta sazietà.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula disponibile in compresse di cui gli stessi esperti consigliano di assumerne fino a due al giorno poco prima del pranzo e della cena insieme a un bicchiere di acqua per cominciare ad agire in tempi rapidi.

Spirulina Ultra, originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale dove il consumatore si collega, riempie il modulo e attende la chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. In questo modo blocca l’offerta di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti oppure altre modalità come Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.