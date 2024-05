MeToo a Cannes, Gerwig: donne nel cinema? Molto sta cambiando

Cannes (Francia), 14 mag. (askanews) – Greta Gerwig, presidente della giuria del 77esimo Festival di Cannes, ha dichiarato che 15 anni fa non avrebbe mai immaginato che così tante donne fossero rappresentate nel cinema e ha anche salutato molti cambiamenti concreti ottenuti grazie al movimento #MeToo.

Lei, che con “Barbie” è diventata la prima donna a dirigere un film che ha superato il miliardo di dollari al botteghino, si è detta ottimista sulle donne nel cinema, durante la conferenza stampa della giuria. “Le cose sono in continua evoluzione, non è una sorta di meta che raggiungiamo tutti insieme. È qualcosa su cui continuiamo a discutere e a capire come vogliamo che sia la nostra industria e il nostro cinema. Quindi penso che sia un processo, come dire, in corso”.

Gerwig insieme agli altri otto giurati che assegneranno la Palma d’Oro a uno dei 22 film in concorso, ha detto: “Ci sono molti cambiamenti concreti che sono avvenuti nell’industria cinematografica americana, e quello a cui penso sempre è l’ascesa dei coordinatori dell’intimità. Quando ho iniziato io, non era una cosa che accadeva affatto, e ora è stata inserita nei film. E lo considero esattamente come un coordinatore di stunt, un coordinatore di combattimenti. È un’arte e fa parte della costruzione di un ambiente sicuro, proprio come se si dovesse far combattere due persone con le spade”.

Anche l’attore francese Omar Sy, altro giurato, ha fatto riferimento al movimento #MeToo. “Qualche anno fa, la voce si era sparsa e da allora è continuata. Quindi è un buon segno che la conversazione e le discussioni continuino, che ci siano sempre più donne che hanno il coraggio di dire le cose. Sì, è un po’ tardi, ma in ogni caso sta accadendo e ovviamente sta accadendo sempre di più. L’industria cinematografica è molto visibile, quindi ne sentiamo parlare, ma credo sia diffuso in tutti gli strati della società, il che è una buona cosa”.

In giuria, tra gli altri, c’è anche Pier-Francesco Favino.