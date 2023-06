Metropol: Pucciarelli (Lega), 'da stampa sinistra come al solito due pesi e due misure'

Metropol: Pucciarelli (Lega), 'da stampa sinistra come al solito due pes...

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "Le rivelazioni rese note in queste ore da La Verità sono a dir poco sconcertanti e dimostrano che certa sinistra e diversa stampa a lei vicina, sanno solo gettare fango e illazioni contro uno dei principali partiti italiani e il suo leader Matteo Salvini, straparlando di fondi russi e pericoli per la democrazia". Lo dice la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa a palazzo Madama.

"Tutti casi montati ad arte per screditare la Lega ma che poi vengono puntualmente smentiti. Oggi siamo di fronte, oltretutto, a macchinazione giornalistica, aggravata dalla presenza di uomini legati a servizi stranieri -prosegue-. Per questo, la maggior parte della stampa avrebbe dovuto dimostrare di essere super partes: una notizia dai risvolti così importanti dovrebbe riempire pagine intere di alcuni grandi giornali – vedi gruppo Gedi e Corriere della Sera – ma nulla. Eppure sono sempre così solerti a dare ampio spazio ad articoli che diffamano Salvini e il suo partito. Anche oggi vige il sistema dei due pesi e delle due misure”.