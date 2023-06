Metropol: Ziello (Lega), 'incredibile comportamento di certa stampa di sinistra'

Roma, 4 giu (Adnkronos) - "Pazzesco come una notizia importante come quella contenuta nelle rivelazioni pubblicate ieri da La Verità non trovi spazio in certi giornali, gli stessi, a partire da gruppo Gedi e Corriere della Sera, che per mesi avevano riempito le loro pagine con insinuazio...

Roma, 4 giu (Adnkronos) – "Pazzesco come una notizia importante come quella contenuta nelle rivelazioni pubblicate ieri da La Verità non trovi spazio in certi giornali, gli stessi, a partire da gruppo Gedi e Corriere della Sera, che per mesi avevano riempito le loro pagine con insinuazioni nei confronti di Matteo Salvini e della Lega. E' semplicemente inaccettabile che in un Paese democratico come il nostro la stampa si permetta di gettare fango su persone ed enti in nome della propaganda politica". Lo dice il deputato della Lega Edoardo Ziello.