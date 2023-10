Metsola annuncia intervento premier armeno in plenaria a Strasburgo

Roma, 6 ott. (askanews) – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha confemato di aver invitato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan a tenere un discorso in seduta plenaria all’europarlamento a Strasburgo il prossimo 18 ottobre.

“Finalmente, ho invitato il primo ministro dell’Armenia a rivolgersi alla plenaria e sarà a Strasburgo il 18. Fra circa 10 giorni”, ha annunciato parlando in conferenza stampa a Granada, dove si svolge il vertice Cpe, Comunità politica europea.

“Ho confermato che ieri (5 ottobre, ndr), una risoluzione dai toni decisi è stata adottata al Parlamento europeo sulla situazione. Attualmente ci concentreremo sulla crisi umanitaria. In altre parole come aiutare l’Armenia ad assorbire i rifugiati, decine di migliaia che hanno lasciato la loro vita alle spalle in poche ore, perché sono stati obbligati ad andarsene. Ma apprezzo anche tutti gli sforzi per la de-escalation”.