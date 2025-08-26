Metsola: "Come ha detto Draghi, serve un'Europa più forte"

Rimini, 26 ago. (askanews) – “Europa è ciò che tutti noi abbiamo il coraggio di rendere possibile” ha dichiarato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, oggi al Meeting di Rimini nel corso del panel “Nuovi mattoni per l’Europa”.

“Il destino di questo progetto unico al mondo dipende da noi” ha aggiunto Metsola.

“Ecco il mio appello: lottiamo per l’Europa!” ha esortato la presidente, aggiungendo “non sottovalutiamo ciò che possiamo diventare.”. “Il mondo è cambiato. Abbiamo bisogno di un’Europa più forte che promuove la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power ma non è più sufficiente: lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti al bivio: o cambiamo o siamo destinati all’irrilevanza” ha aggiunto Metsola.