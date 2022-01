Metsola sull’aborto: mia posizione è quella del Parlamento Ue

Strasburgo (Francia), 18 gen. (askanews) – “Questo Parlamento europeo, su tutti i diritti sessuali e di salute riproduttiva, è senza ambiguità. Ha chiesto a più riprese che questi diritti siano meglio tutelati. Solo il mese scorso, abbiamo sottolineato che l’accesso ai Servizi per la salute riproduttiva sessuale (SRHR) è un elemento essenziale per raggiungere la parità e per eliminare la violenza di genere. È la posizione di questa istituzione. E posso confermare che mi impegno verso voi tutti, a difendere questa posizione come ho già fatto in veste di vice-presidente e una volta che mi hanno affidato la presidenza di questa istituzione”.

Lo ha affermato nel corso della sua prima conferenza stampa in veste di presidente del Parlamento Ue, l’eurodeputata maltese Roberta Metsola, esponente del Ppe, replicando a una domanda sulla sua posizione critica sull’aborto.