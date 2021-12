Mette il cellulare in carica e viene fulminato in casa: Max morto a soli 14 anni 

Mette il cellulare in carica e viene fulminato in casa: Max Willyan dos Reis Gomes trovato morto a soli 14 anni dopo un terribile botto in bagno

Tragedia in Brasile, dove un 14enne mette il cellulare in carica e viene fulminato in casa: l’adolescente brasiliano di Alexania Max Willyan dos Reis Gomes è rimasto vittima di un terribile e fatale incidente domestico sabato 18 dicembre scorso nello Stato del Goiás.

I genitori hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi, ma purtroppo per Max non c’era più nulla da fare e gli operatori del Samu, il servizio mobile di emergenza sanitaria hanno potuto solo constatare il decesso e dare comunicazione alla polizia.

Secondo quanto riportato sull’incidente dai media, che citano le testimonianze dei familiari della vittima, Max era nel retro della casa quando all’improvviso si era sentito un botto provenire dal bagno.

Lì i familiari hanno fatto la terribile scoperta del corpo ormai esanime di Max, scaraventato e terra dalla micidiale scarica elettrica. Il commissario Sergio Henrique ha verbalizzato le dichiarazioni dei congiunti per i quali il 14enne era solito portarsi dietro il telefono quando andava in bagno e per cui quella volta aveva usato una prolunga per metterlo in carica.

Le indagini della polizia dovranno chiarire ore se la scarica fatale sia partita dal caricabatteria dello smartphone o proprio da quella prolunga. È in atto anche una perizia bis per stabilire anche se la scossa sia collegata a un fulmine che ha colpito la zona al momento dell’incidente. Il corpo di Max è stato portato per l’autopsia presso il Forensic Medical Institute di Anápolis.