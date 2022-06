Metti una saponetta sotto le lenzuola prima di andare a letto? Le ragioni del trucco

Dormire bene non è facile per tutte le persone. Esiste un trucco, non scientificamente provato, per contrastare la sindrome delle gambe senza riposo.

Il trucco della saponetta sotto le lenzuola non è scientificamente provato, ma può essere utile per contrastare la sindrome delle gambe senza riposo e per aiutare le persone che hanno difficoltà a dormire.

Difficoltà ad addormentarsi e dormire bene

Non tutti riescono a dormire bene.

Ci sono molte persone che hanno difficoltà ad addormentarsi per vari motivi, preoccupazioni, posizioni poco confortevoli e sindrome da gambe senza riposo. Qualsiasi sia la ragione, non riuscire a dormire bene è davvero molto stancante e irritante e può avere effetto importante sulla propria vita quotidiana. Ci sono tanti motivi che portano le persone a non dormire bene, ma quando una situazione è cronica può trattarsi realmente della sindrome delle gambe senza riposo (RLS).

Si tratta di un disturbo del sonno caratterizzato da un impulso incontrollabile a muovere la parte inferiore delle gambe. Questo sintomo peggiora la sera e la notte e si riduce durante il movimento, rendendo impossibile addormentarsi.

Sindrome delle gambe senza riposo: cause e sintomi

La causa della sindrome delle gambe senza riposo è del tutto sconosciuta. Probabilmente è dovuta ad un disturbo delle cellule nervose che controllano il movimento e i riflessi.

Potrebbe essere una condizione ereditaria, a volte dovuta a bassi livelli di ferro o ad un effetto collaterale di altre malattie. I sintomi sono il tremore alle gambe, un irresistibile impulso a muoverle. Diminuiscono quando le gambe si muovono e sono più gravi di notte.

Il trucco della saponetta sotto le lenzuola

In una puntata del programma televisivo, il dottor Oz, il noto medico ha parlato di una strana cura per la sindrome delle gambe senza riposo, che potrebbe realmente funzionare.

Si tratta di mettere una saponetta sotto le lenzuola, più precisamente sapone alla lavanda, che ha un effetto calmante. Mettendo un pezzo di sapone alla lavanda sotto le lenzuola, ai piedi, si potrebbe notare che gli spasmi e i crampi alle gambe diminuiscono. Questa tecnica non ha conferme scientifiche, ma secondo molte persone sembrerebbe funzionare davvero.