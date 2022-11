Rosalinda Cannavò ha deciso di replicare personalmente ad alcuni commenti che le sono stati rivolti sul suo aspetto fisico da parte degli haters sui social.

Rosalinda Cannavò contro gli haters

Come altri vip anche Rosalinda Cannavò è finita nel mirino degli haters e, questa volta, ha deciso di replicare personalmente. Molti dei commenti ricevuti dall’attrice si riferiscono alla sua partecipazione a Tale e Quale Show e prendono di mira il suo aspetto fisico: “Più dieta durante la settimana se ti devi vestire di bianco”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Non vestirti di fucsia, ti fa grassa in tv con quei tacchi, sembri una che va a b*ttere”.

La fidanzata di Andrea Zenga, che in passato non ha fatto segreto di aver sofferto di problemi alimentari, ha replicato scrivendo: “Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo. Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose. Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni.

Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita.”

La lotta contro l’anoressia

In passato Rosalinda ha più volte parlato ai fan dei suoi problemi legati all’anoressia e di come abbia fatto a superarla. “Sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”, ha scritto l’attrice in un post dedicato alla sua lotta contro la malattia.