Mezzi militari di Putin senza benzina, l’autista ucraino: “Se volete vi traino io, in Russia”

Una colonna di mezzi militari di Putin che sarebbero rimasti senza benzina ed un autista ucraino ironico e coraggioso: “Se volete vi traino io, in Russia”

Una piccola colonna di mezzi militari di Putin senza benzina in mezzo ad una strada ed un autista ucraino che si offre di dare aiuto e dice: “Se volete vi traino io: in Russia”. In queste ore sui social network stanno circolando immagini e video, diffusi in particolare dall’account Liveuamap, che sembrano testimoniare come le “croci”di una guerra di occupazione siano tutto sommato sempre quelle.

Mezzi militari russi senza benzina e abbandonati

Quali? Quelle di un eccessivo distanziamento fra le teste di ponte e le colonne di rifornimento. Il video e le foto sono da prendere con le molle perché i mezzi sono si abbandonati in territorio ucraino, ma non vi è ancora una spiegazione ufficiale, solo supposizioni ed alcune slide tradotte su singole immagini.

L’autista ucraino che “offre un passaggio” ai russi

Quelle e la frase di quello spiritoso (e coraggioso) autista ucraino che in un filmato scambia alcune battute con i militari russi, che in quel caso specifico però ammettono di essere senza carburante.

Il video, ripreso anche da Open, è sottotitolato in inglese e in esso si sente il cittadino ucraino scherza con i militari. Come? Dicendo loro: “Se volete, posso trainarvi in Russia”. Pare che alcuni mezzi siano rimasti addirittura anche senza scorte di cibo.