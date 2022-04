Mezzi militari russi al confine con la Finlandia che si prepara a entrare nella Nato

La Russia ha spedito alcuni mezzi militari al confine con la Finlandia: negli ultimi giorni il Paese aveva confermato di stare per aderire alla NATO.

Video e immagini preoccupanti arrivano da Vyborg, una cittadina a nord di San Pietroburgo, a soli pochi chilometri dal confine tra Russia e Finlandia.

Mezzi militari russi a Vyborg: perchè il Cremlino sta muovendo le truppe verso la Finlandia

Alcuni mezzi militari inviati da Mosca sono stati immortalati in viaggio sull’autostrada che porta verso Helsinki, nei pressi di Vyborg, a pochi chilometri dal confine tra la Russia e la Finlandia. Con la guerra in Ucraina ancora nel pieno del suo corso, la preoccupazione nasce spontanea: che intenzioni ha la Russia? Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione da parte del Cremlino, ma quello che è certo è che la tempistica è molto sospetta.

L’adesione della Finlandia alla NATO

La Finlandia, infatti, ha da pochi giorni annunciato di aver concluso tutte le pratiche interne per chiedere ufficialmente alla Nato di entrare nel Patto Atlantico. Che possa essere proprio questo il motivo della nuova mobilitazione russa? Al momento è impossibile poterlo affermare, ma, secondo alcuni esperti, non è nemmeno un’ipotesi da escludere a priori.