Tutto ebbe inizio a Milano cinquanta anni fa e in questo mezzo secolo lei è stata sempre dalla parte degli italiani: addio ad Anna Bartolini di Altroconsumo. La nota avvocata aveva fondato l’associazione ed è venuta a mancare all’età di 87 anni. I media spiegano che la signora Bartolini nel 1973 fondò a Milano il “Comitato difesa consumatori”. Da quel nome si era poi passati al noto “Altroconsumo”. Si tratta di quella che ancora oggi è di fatto la più grande organizzazione di consumatori italiana.

Addio ad Anna Bartolini di Altroconsumo

Anna Bartolini è morta all’età di 87 e nel corso della sua proficua esistenza era stata tante cose. Vicepresidente del BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) dal 1992 al 1994, tra il 1996 e il 1999, è stata consigliere speciale per la tutela dei consumatori su chiamata dalla Commissaria Ue Emma Bonino. Bartolini era nota anche per le sue molte collaborazioni televisive con cui il suo piglio aveva dato un contributo fondamentale alla diffusione della cultura dei diritti e del consumo “informato, responsabile e consapevole nel nostro Paese”.

Il commosso ricordo di Federico Cavallo

Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, ha chiosato poi: “Grazie alla sua grande competenza professionale e alle sue innate doti umane, ha svolto un ruolo decisivo nell’affermare il consumerismo in Italia. Il suo impegno per la tutela dei diritti, la sua passione e la sua capacità di parlare con tutti, comuni cittadini o alte istituzioni, continuerà a rappresentare una eredità viva per tutta la nostra Organizzazione”.