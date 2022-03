MG MotoStore, l’e-commerce per vivere la passione delle due ruote senza alcun compromesso

Le spedizioni sono a costo zero in caso di importi di oltre 200 euro e sono attivi sconti che permettono di risparmiare fino al 50%.

La primavera è ormai alle porte, e per i centauri significa soltanto una cosa: ritornare in sella alla propria moto. Ma come farsi trovare pronti? La proposta di MG MotoStore (www.mgmotostore.it) è strutturata per venire incontro a qualsiasi necessità e include numerosi articoli, espressione dei brand di riferimento del settore, ad esempio Alpinestars o Nolan. Le spedizioni sono a costo zero in caso di importi di oltre 200 euro e sono attivi sconti che permettono di risparmiare fino al 50%.

Prerogativa di MG MotoStore è quella di offrire prodotti sicuri, che consentano ad ogni biker di vivere la passione per le due ruote senza alcun compromesso. Scorrendo fra gli scaffali dell’e-commerce si incontrano moltissime opzioni, a prova dei clienti più esigenti: abbigliamento antipioggia o termico, tute in pelle, scarpe, stivali e scaldacollo.

L’e-shop propone anche la vendita casco moto, con soluzioni componibili, modulari, integrali o da motocross. Non solo, sono disponibili diversi accessori, dai bauletti agli zaini, preziosi sia nelle lunghe tratte ma anche per chi ama il comfort in ogni utilizzo quotidiano. I prezzi sono vantaggiosi sull’intero catalogo, ma nella sezione “Outlet” sono attivi sconti che portano ad un netto risparmio, con percentuali che superano il 50%.

Per ciò che riguarda i marchi, sono stati selezionati quelli più autorevoli, tra cui Shoei, Alpinestars, Givi, Nolan, X-Lite o Schuberth. Qualora l’utente avesse bisogno di consigli o informazioni extra, si può sempre rivolgere al customer care, formato da un team di motociclisti, nonché professionisti del settore.

Come ulteriore conferma degli elevati standard garantiti da MG MotoStore giungono gli oltre 500 feedback dei clienti su Trovaprezzi.it, che vantano un punteggio di 4,9/5.

Quanto alle spedizioni, sono rapide e affidabili. Si verificano in appena 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell’ordine e sono effettuate da corrieri affidabili, quali DHL e UPS. In più, diventano gratuite per importi superiori a 200 euro.

La sicurezza non riguarda soltanto i prodotti. Concludono la shopping experience sullo store unicamente modalità di pagamento prive di ogni rischio: PayPal, carta di credito, bonifico bancario o in tre rate senza interessi, grazie alla partnership con Scalapay.