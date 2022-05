“Mi piace essere dominata”: le confessioni bollente di Cecilia e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto alcune confessioni bollenti sulla loro vita sotto le lenzuola.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più felici e innamorati che mai e non hanno mai mancato di confessare ai loro fan alcuni dettagli bollenti della loro vita sotto le lenzuola, senza nascondere alcune delle loro preferenze.

“Mi piace stare sopra”, ha ammesso Moser a Le Iene, mentre la fidanzata ha replicato: “Sotto, mi piace essere dominata e mi piacerebbe essere bendata. Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”. I due a quanto pare avrebbero punti di vista contrastanti sulle luci da tenere in camera da letto, e Cecilia ha precisato:

“A volte preferisco il vedo non vedo. Accendo la lampadina del comodino e metto qualcosa sopra, litighiamo tutte le volte”, ha detto Cecilia, mentre Ignazio ha dichiarato: “Voglio le luci accese perché è sempre bella e non c’è bisogno di spegnere la luce”, e Cecilia: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci.

Tu sei uomo, io ho invece paura che si vedano delle cose”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: i progetti per il futuro

Da ormai quasi 5 anni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa e, escluso un breve periodo di crisi affrontato nel 2019, i due sembrano essere più felici e uniti che mai. Chechu non ha fatto segreto di voler presto avere un bambino e in tanti si chiedono quando donerà un cuginetto a Luna Marì e a Santiago (i figli di sua sorella Belen).