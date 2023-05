Home > Video > “Mi sto sentendo male”: a Susanna De Rosa cercano di scassinare la porta ... “Mi sto sentendo male”: a Susanna De Rosa cercano di scassinare la porta di casa

“Chiunque sia non è uscito dal portone”: si sente il panico nella voce di Susanna mentre racconta una storia che a nessuno farebbe piacere vivere. Mentre era in casa ha sentito un rumore nella serratura e, per sua fortuna, in quel momento la chiama il suo ragazzo: chiunque fosse, si è allontanato dalla porta di casa, ma non è ancora uscito dal condominio