Mia Ceran, Nei tuoi panni chiude in anticipo: "Mi fermo, non ce la faccio"

In vista della nascita del suo secondo figlio Mia Ceran ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla tv e per questo il suo programma, Nei tuoi panni, chiuderà in anticipo.

Mia Ceran: la pausa dalla tv

Mia Ceran diventerà presto madre per la seconda volta e, attraverso i social, ha annunciato che è giunto per lei il momento di prendere una pausa dagli impegni in tv.

“E invece mi fermo. Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. Lo ha fatto qualche settimana fa la premier neozelandese Jacinda Ardern con una modernità e un coraggio che ho trovato ammirevoli per una donna nella sua posizione: ‘non ho più benzina nel serbatoio’ quindi mi fermo, e questo non toglie nulla a quel che ho fatto fin qui.

Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo”, ha scritto la conduttrice in un post via social, ammettendo anche quanto per lei sia stato difficile fino ad ora rinunciare ai propri impegni di lavoro e vedendo in questo segno di debolezza.

Mia Ceran e il suo compagno, Federico Ferrari, hanno avuto il loro primo figlio, Bruno Romeo, il 9 agosto 2021.

La conduttrice ha scelto ben presto di allargare ulteriormente la famiglia e infatti nei prossimi mesi darà alla luce il suo secondo bebè.