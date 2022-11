Mia Facchinetti imita la mamma Alessia Marcuzzi

Mia Facchinetti si è divertita a imitare la madre Alessia Marcuzzi nel corso dei festeggiamenti del 50esimo compleanno della showgirl.

Il look utilizzato dalla ragazzina per copiare la sua celebre mamma vale ben 2000 euro. L’ex conduttrice de Le Iene è appena tornata da un viaggio a Dubai assieme alle amiche, sempre per festeggiare i suoi 50 anni. La presentatrice televisiva ha fatto sognare i suoi follower dando un’anticipazione della stagione estiva e sfoggiando sandali alla schiava, abiti cut-out, bagni in mare e bikini. Adesso però le vacanze sono terminate e per Alessia è ora di riprendere il tran-tran quotidiano.

Mia Facchinetti: l’imitazione di mamma Alessia durante una festa

Lo scorso 18 novembre alcuni amici hanno organizzato ad Alessia Marcuzzi un piccolo party a casa per proseguire i festeggiamenti dei suoi 50 anni. Come spesso accade, l’evento è stato testimoniato con alcune immagini postate sui social. Durante la festa la giovanissima Mia ha tenuto un simpatico siparietto, imitando la madre e dando sfoggio delle sue capacità artistiche.

Mamma e figlia sono praticamente uguali

Mia e sua mamma Alessia sono praticamente uguali.

Più la ragazzina cresce, più la somiglianza con la genistrice si nota. Da Alessia, Mia sembra aver ereditato anche la simpatia e lo ha dimostrato nel corso della festa organizzata in casa. La ragazzina ha imitato sua madre utilizzando lo stesso look, con tanto di smartphone in mano. La performance dell’undicenne ha divertito molto i presenti, tanto che Alessia ha mostrato alcune immagini ai suoi follower sui social con la seguente didascalia: “Poi arriva lei con la mia imitazione”.