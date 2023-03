MIA Fair: 12esima edizione "un successo", l'anno prossimo al MiCo

Milano, 28 mar. (askanews) – MIA Fair, Milan Image Art Fair, ha concluso la propria 12esima edizione, che si è tenuta al Superstudio Maxi, e per gli organizzatori si è trattato di una fiera di successo. La fotografia, anche a livello di attenzione del pubblico e dei collezionisti, si conferma un medium apprezzato e in crescita, anche grazie al contributo della tecnologia.

L’edizione 2023 è stata anche la prima organizzata con Fiere di Parma, che ha istituito un fondo per acquistare fotografie esposte a MIA Fair che vanno ad accrescere la sua collezione di opere d’arte. Altre fotografie sono state acquisite dalle collezioni di BNL BNP Paribas e dall’azienda Irinox.

La fiera ha poi annunciato le date della prossima edizione, in programma dal 10 al 14 aprile 2024 nella nuova location dell’Allianz MiCo nel quartiere City Life a Milano, in stretta relazione, di tempo e di luogo con miart. Per ribadire la rilevanza del medium fotografico sulla scena contemporanea e la sua sempre maggiore simbiosi con il mercato dell’arte.