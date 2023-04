Quella terribile denuncia l’ha pubblicata L’Unione sarda: “Mia figlia di 7 anni bullizzata a scuola, sta perdendo i capelli”. Sul quotidiano isolano una mamma racconta la vicenda accaduta alla bambina “per colpa” di un compagno. Ha scritto la donna: “Ho cercato di trasmettere a mia figlia il senso del rispetto e l’empatia, ma non le ho insegnato a rispondere alle offese. E lei, la mia bambina di 7 anni, non è capace di difendersi dai bulli”.

Sua figlia sarebbe stata presa di mira da un compagno di classe. E la piccola ha accusato colpo a stress ed umiliazione con la perdita dei capelli. Si chiede la madre: “In cosa ho sbagliato? Avrei dovuto dirle che deve rispondere alle sopraffazioni, alle angherie? Che quando una situazione è difficile dobbiamo andarcene? Non è questo che voglio per lei. Lei deve avere il suo riscatto, deve capire che qualcuno la difende”. Ma cosa sarebbe successo? I due, la bambina ed il presunto “bullo”, frequentano la stessa scuola ad Oristano. Il bambino avrebbe iniziato ad avere condotte di prevaricazione: “Mi hai rubato una cosa, lo dico alla maestra”, oppure “se non fai questo vado dalla maestra”.

Spiega la madre della figlia: “Lai ama tantissimo le sue maestre e le rispetta, quindi non se la sente di rispondere a tono quando viene sgridata anche se sa benissimo di non aver fatto nulla di quello che le rimproverano”. La famiglia della bambina si rivolge ad uno psicologo ma va tutto sempre peggio e non per cause cliniche ma per stress su quella situazione, parrebbe. Ha chiosato la genitrice: “Non voglio condannare nessuno, ma sono sola contro tutti e guardo mia figlia e la sua sofferenza, guardo quei capelli che cadono, siamo già al 70%, mentre lei, sempre coraggiosa, accetta quello che accade e va avanti”.