Mia Split morta a 23 anni: l’addio di Rocco Siffredi

Lutto nel mondo del cinema a luci rosse: Mia Split è morta a soli 23 anni. La sua scomparsa ha colpito Rocco Siffredi, che ha voluto dedicarle un commovente pensiero sui social.

Classe 2000, l’attrice Mia Split è morta all’età di 23 anni. Una notizia che ha sconvolto il mondo del cinema a luci rosse e che è stata resa pubblica da Rocco Siffredi. Stando alle prime indiscrezioni, l’interprete del porno dovrebbe essersi tolta la vita.

Rocco Siffredi, a didascalia di una foto che lo ritrae con Mia Split, ha scritto:

“Mia, una sensibilità non comune, una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se fa male e sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene”.