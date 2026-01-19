Miart 2026, Michele Coppola: Intesa Sanpaolo con Schifani e Ryman

Milano, 19 gen. (askanews) – “Ormai sono davvero tanti anni che affianchiamo miart nella realizzazione, nella produzione, addirittura dire nel renderla ancora più interessante per collezionisti e appassionati d’arte. Abbiamo imparato in questi anni a portare pezzi dalle nostre collezioni e se penso a quanto avvenne con Rauschenberg in occasione tra l’altro di una ricorrenza internazionale, ecco l’idea con la quale guardiamo a miart e a questa felice amicizia va proprio nella direzione di portare nel nuovo padiglione un pezzo delle Gallerie d’italia e quest’anno devo dire con questa felice intuizione del curatore abbiamo scelto tra due straordinari artisti che apparentemente possono avere poco in comune come Schifano e come Rayman.

Mii piace l’idea che sia la musica legare due grandi protagonisti della storia dell’arte moderna e contemporanea”. Lo ha detto ad askanews Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo, main partner della fiera.