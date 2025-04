Miart, Intesa SP Private Banking: valorizziamo i patrimoni d'arte

Milano, 4 apr. (askanews) – Intesa Sanpaolo è anche per il 2025 main partner di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano. E nello stand del gruppo, dove è esposto uno straordinario Rauschenberg, è presente anche Intesa Sanpaolo Private Banking, che si occupa di cultura intesa in primo luogo come conservazione e trasmissione dei patrimoni. artistico.

“Da tanti anni ormai – ha detto ad askanews Cristiana Fiorini, direttrice generale di Intesa Sanpaolo Private Banking – offriamo il servizio di art advisory che è un servizio del quale io sono molto orgogliosa di poter dire che non è un’etichetta attaccata ad una brochure, ma facciamo veramente art advisory. Quindi seguiamo i nostri clienti collezionisti nella valorizzazione del patrimonio artistico già in essere o anche nell’eventuale valorizzazione della collezione con ulteriori opere avvalendoci della consulenza esperta di professionisti indipendenti e poiché siamo all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo quindi ci possiamo valere anche del know-how di Gallerie d’Italia”.

La consulenza prevede anche attenzione agli aspetti fiscali e, proprio per fare il punto sulle caratteristiche dei servizi offerti al mondo dell’arte, Intesa Sanpaolo Private Banking ha organizzato in fiera tre incontri, dedicati ai temi del mercato, della fiscalità e infine alla figura di un collezionista privato di primo piano come l’avvocato milanese Giuseppe Iannaccone.

“Il target che vogliamo raggiungere è ovviamente il cliente finale – ha aggiunto Cristiana Fiorini – ma noi dobbiamo andare a interessare anche tutti i professionisti che seguono il cliente, quindi per questo oltre all’Art Advisory ci occupiamo anche di altre tematiche che riguardano la consulenza non finanziaria”.

Con l’obiettivo di essere dei partner non solo per i clienti della banca, ma per tutto il mondo che ruota intorno al collezionismo.