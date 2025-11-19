MIBA, in Fiera Milano quattro manifestazioni sul mondo del building

Rho, 19 nov. (askanews) – Il mondo del costruito sta cambiando e il mercato, nonostante la fine degli incentivi, si trova di fronte a nuove possibilità di incremento. Un dato è particolarmente significativo: il bilancio delle imprese che operano nel settore è cresciuto di più del 60%, arrivando a un valore di 288 miliardi, dal 2019 al 2024.

Nel contesto di questo cambiamento, emergono la necessità di nuove strategie che sappiano rispondere alle richieste di una domanda abitativa in crescita, dove mancano ancora oltre 250mila nuove unità residenziali, e di un’innovazione tecnologica e sostenibile. E in questo scenario Fiera Milano presenta l’edizione 2025 di MIBA – Milan International Building Alliance, l’evento che vede svolgersi in contemporanea quattro manifestazioni che insieme coprono l’intera filiera del costruito: MADE expo, Smart Building Expo, Sicurezza e GEE – Global Elevator Exhibition.

“È proprio una piattaforma – ha spiegato ad askanews Paola Sarco, amministratore delegato di MADE Eventi e responsabile di MIBA per Fiera Milano – che mette al centro l’integrazione tra tutti gli attori della filiera delle quattro manifestazioni: oltre 1300 espositori che si incontrano in questi quattro giorni per animare i corridoi di manifestazione cercando di mettere in mostra il meglio della loro produzione da 44 Paesi, quindi una fiera che è veramente internazionale e dall’altra parte però è una vera piattaforma culturale in cui grazie alla collaborazione con molti partner riusciamo a creare più di 120 eventi in manifestazione”.

I temi quindi sono l’edilizia e l’architettura, la mobilità verticale e orizzontale, l’integrazione tecnologica degli edifici e la sostenibilità e, con grande rilevanza, anche la sicurezza, a tutti i livelli, del costruito. “Per quanto riguarda il mercato della sicurezza – ha aggiunto Andrea Monteleone, presidente di Anie Sicurezza – stiamo vivendo in qualche modo una transizione epocale, sono tutta una serie di leggi direttive europee piuttosto che regolamenti europei che si stanno esplicando in questo periodo e la necessità per il mercato di adeguarsi, evolvere, crescere, imparare e in qualche modo sviluppare quelle che sono nuove competenze è di fondamentale importanza. La fiera Sicurezza è il punto che abbiamo voluto far diventare il riferimento per tutta la filiera di mercato e per tutti i clienti, tale per cui sia chiaro il messaggio di cambiamento in atto”.

Il dialogo e l’integrazione con la tecnologia sono un altro aspetto centrale per arrivare a una visione di un futuro possibile. E di questo si occupa la fiera SBE-Smart Building Expo. “Vorrei che emergesse una visione strategica del nostro Paese – ci ha spiegato Luca Baldin, project manager della fiera – dove la doppia transizione energetica e digitale del patrimonio edilizio costituirà sicuramente nel prossimo futuro uno degli asset importanti dal punto di vista industriale e sociale. Abbiamo 25 anni di intenso lavoro per decarbonizzare 12 milioni di edifici e le nuove tecnologie ci aiuteranno tantissimo da questo punto di vista e sono quelle di cui parliamo a Smart Building Expo”.

Con il suo approccio molteplice, MIBA ambisce a essere una piattaforma strategica per mostrare le soluzioni e le tecnologie capaci di rispondere alle sfide attuali e future, facendo incontrare domanda e offerta e alimentando il dibattito sulle trasformazioni in atto.