Mic: Bonelli, 'Sangiuliano deve dimettersi, presenterò un esposto alla procura'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Dopo la pubblicazione di documenti riservati da parte della dottoressa Maria Rosaria Boccia, a cui era stato promesso l’incarico di consulente per i grandi eventi del ministro della Cultura, il ministro Sangiuliano deve dimettersi immediatamente perché incompatibile con la carica che ricopre. Deve farsi da parte". Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Il ministro non ha spiegato perché la dottoressa Boccia, pur non avendo alcun ruolo nel Ministero, abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, inclusa l’auto della scorta. Sangiuliano afferma di aver pagato tutto lui, ma fermo restando che questo è da verificare, l’uso improprio di mezzi e servizi dello Stato potrebbe configurare il reato di peculato. Il Ministro ha commesso una grave leggerezza, ma non si assume la responsabilità delle sue azioni".

"Le questioni che emergono sono rilevanti: telefonate registrate, e-mail istituzionali preparatorie all’incarico di consulente e viaggi in varie località per conto del Ministero o in sua rappresentanza, come a Taormina. Poiché né la premier né il Ministro hanno ritenuto di rispondere al quesito che poniamo da giorni, ovvero se la dottoressa Boccia abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, ho deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma".