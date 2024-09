Mic: Bonelli, 'Sangiuliano ministro dimezzato, non può rappresentare l’Italia'

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Alla luce di quanto accaduto nell’ultima settimana con l’affaire Boccia, il ministro della Cultura non può rimanere al suo posto, deve dimettersi immediatamente! Sangiuliano è attualmente un ‘ministro’ dimezzato, travolto dagli eventi, che non può rappresentare il nostro Paese durante in un contesto così importante come quello del G7 della Cultura". Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“La misura è colma, dopo due anni di gaffes, mancate riforme e una gestione politicizzata delle nomine dei direttori dei musei nazionali -ricordo a tutti l’utilizzo del criterio o per meglio dire pregiudizio, di “italianità” per la scelta delle guide delle più importanti realtà museali italiane- le dimissioni sono un atto dovuto e la Meloni dovrebbe accoglierle, invece continua a difendere ministri imbarazzanti o rinviati a giudizio come Santanchè e Delmastro", prosegue.

"Per la Premier è terminata la favoletta dell’urderdog, oggi è semplicemente una leader arroccata nei palazzi che teme un rimpasto di governo e il ‘fuoco amico’ degli alleati di Lega e Forza Italia e protegge i poteri forti. Questo non lo dice Angelo Bonelli, ma lo dimostrano i fatti, basti guardare a l’ultimo decreto bavaglio che imbavaglia i giornalisti e ostacola il lavoro della magistratura. Ed emette un decreto sul cinema che penalizza le produzioni italiane per favorire le grandi multinazionali da Netflix in poi", conclude Bonelli.