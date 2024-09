Mic: Bonelli, 'se Meloni respinto dimissioni Sangiuliano è responsabile degrado'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il ministro Sangiuliano ha appena dichiarato di aver presentato le dimissioni, ma è stata la premier Meloni a respingerle. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo ancora una volta di fronte a una premier responsabile di questo degrado istituzionale, per ...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Il ministro Sangiuliano ha appena dichiarato di aver presentato le dimissioni, ma è stata la premier Meloni a respingerle. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo ancora una volta di fronte a una premier responsabile di questo degrado istituzionale, per la copertura che ha offerto ai suoi ministri coinvolti in situazioni assolutamente indifendibili, sia sul piano politico che per altre questioni". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"Penso ai casi di Delmastro e Santanchè. Aspettiamo di sapere se la dottoressa Boccia abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato e a che titolo, e se, come da lei dichiarato, sia venuta a conoscenza delle mappe sulla localizzazione del G7 proposte durante numerose riunioni del ministero. A questo punto, è sempre più forte l’esigenza che sia l'autorità giudiziaria a chiarire questa vicenda."