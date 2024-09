Mic: Borghi-Faraone, 'informativa urgente Meloni su Sangiuliano'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Convocare immediatamente una conferenza dei capigruppo che inserisca in calendario una informativa urgente della Presidente del Consiglio sul caso Sangiuliano”. Lo chiedono i presidenti dei gruppi di Italia Viva di Senato e Camera, Enrico Borghi e Davide Faraone, con una lettera ai presidenti delle rispettive Camere.

“Mentre l’Italia – si legge nel testo delle due lettere – continua ad essere fanalino di coda in Europa in merito al reddito disponibile lordo delle famiglie, il costo del debito è pari a quello dell’istruzione ed il nostro Paese è sempre più isolato sulle decisioni strategiche sulla sicurezza, l’agenda governativa della Premier nelle ultime settimane è stata occupata prima da ‘presunti’ e ‘verosimili’ complotti a suo danno e poi dall’affaire Sangiuliano che assume contorni sempre più preoccupanti per l’immagine del Paese".

"Intorno al Ministro della Cultura, noto alle cronache prima degli ultimi 15 giorni solo per aver cancellato la 18 app e per le sue continue gaffes, si stanno delineando scenari sempre più inquietanti. Quando in gioco ci sono l’immagine e la sicurezza del nostro Paese, un dibattito parlamentare non è più rinviabile”, concludono Borghi e Faraone.