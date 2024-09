Mic: Casellati, 'abbraccio a Sangiuliano, uomo di cultura e persona perbene'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Un forte abbraccio all’amico Gennaro Sangiuliano, uomo di grande cultura e persona perbene. Sono certa che saprà dimostrare di aver agito sempre con correttezza. A lui va un ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi anni al servizio dell&rsqu...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Un forte abbraccio all’amico Gennaro Sangiuliano, uomo di grande cultura e persona perbene. Sono certa che saprà dimostrare di aver agito sempre con correttezza. A lui va un ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi anni al servizio dell’Italia. Il suo impegno per rinnovare e dare nuovo slancio a un settore cruciale per il futuro del Paese non andrà perso. Il governo proseguirà compatto lungo il percorso del cambiamento e delle riforme”. Lo ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.