Mic: Conte, 'solidarietà umana a Sangiuliano, dimissioni non costume questo governo'**

**Mic: Conte, 'solidarietà umana a Sangiuliano, dimissioni non co...

**Mic: Conte, 'solidarietà umana a Sangiuliano, dimissioni non co...

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Appena ho letto delle dimissioni di Sangiulano, ho avuto un moto istintivo per esprimere solidarietà umana, personale, non politica. Ma soprattuto perche sono rimasto sconcertato: c'è un ministro che avverte l'esigenza di dimettersi quando una...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Appena ho letto delle dimissioni di Sangiulano, ho avuto un moto istintivo per esprimere solidarietà umana, personale, non politica. Ma soprattuto perche sono rimasto sconcertato: c'è un ministro che avverte l'esigenza di dimettersi quando una premier gli dice di restare lì, ti difendo io. Di fronte a casi Delmastro, Santanchè, Lollobrigida: tutti inamovibili". Così Giuseppe Conte alla festa nazionale de l'Unità a Reggio Emilia. "Non è costume di questo governo perchè è un governo che anche di fronte ai fatti più gravi, reagisce con l'assoluta solidarietà tribale di partito".