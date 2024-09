Mic: Pd, 'Giuli subito Parlamento, chiarire nomine e gestione appalti G7'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “L’avvicendamento al Maxxi è la cartina di tornasole della fame di potere che ha segnato la gestione di Sangiuliano al ministero della cultura. Le persone che sono state nominate dal ministro non vengono giudicate idonee dalla stessa maggioranza a ricopr...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “L’avvicendamento al Maxxi è la cartina di tornasole della fame di potere che ha segnato la gestione di Sangiuliano al ministero della cultura. Le persone che sono state nominate dal ministro non vengono giudicate idonee dalla stessa maggioranza a ricoprire ruoli gestionali, neanche temporaneamente”. Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi, che invita il presidente Mollicone a programmare rapidamente l’audizione del nuovo ministro Giuli per l’esposizione delle linee programmatiche del ministero.

“Siamo in stallo da troppo tempo – aggiunge Manzi – il Parlamento è stato totalmente estromesso in tutta questa vicenda: alla Camera Giuli avrà anche il modo di chiarire alcuni aspetti ancora molto poco chiari, a partire dalle nomine fatte in fretta e furia da Sangiuliano prima di dimettersi, alla governance di Ales, e a tutti i contorni dell’organizzazione del G7 cultura”.