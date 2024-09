Mic: Piccolotti (Avs), 'Meloni abbia decenza di sostituire Sangiuliano'

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "Più che il Ministero della Cultura sembra un fotoromanzo di scarsa qualità e con personaggi grotteschi". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti, dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Prima Sgarbi sospettato di trafugare opere d'arte, poi il Ministro e le sue gaffe in giro per l'Italia, adesso – prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – una girandola di dichiarazioni imbarazzate e di smentite, che coinvolgono persino la Presidente del Consiglio, sull'influencer esperta in chirurgia estetica, intrufolatasi nello staff del Ministro della Cultura senza avere alcuna nomina ufficiale e che forse ha viaggiato a spese dei contribuenti in questi mesi".

"E mentre gli italiani sono costretti a seguire questo film spazzatura – insiste Piccolotti – coloro che invece potrebbero realizzarne di qualità sono costretti a mobilitarsi contro una riforma del tax credit che rischia di provocare la morte del cinema indipendente in Italia e la disoccupazione per tanti artisti, tecnici e in generale maestranze".

"Una situazione deprimente – conclude Piccolotti – provocata da un Ministro che invece di risolvere i problemi moltiplica le sue comparsate accompagnato da improbabili codazzi. Visto che non possiamo aspettarci un sussulto di dignità e le dimissioni da parte di Sangiuliano ci auguriamo che Giorgia Meloni abbia la decenza di sostituirlo".