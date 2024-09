Mic: Renzi, 'Sangiuliano per Meloni come Balocco per Ferragni'

Roma, 6 set (Adnkronos) – Il caso Sangiuliano-Boccia "è la deriva della politica con questo Governo: non si parla di contenuti, progetti, sogni. No. Si trasforma la politica in un reality show, in 'Bruttiful' come ha scritto qualcuno. E non si parla dei teatri, dei musei, del cinema nei giorni di Venezia, della riforma delle sovrintendenze, degli incentivi alla lettura, della 18App. No, si parla di quanto sia ricattabile il Ministro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Vi ricordate quando in 'Palla al Centro' scrivevo che Giorgia Meloni è una influencer e che la sua parabola ricordava la Ferragni? Ecco, la vicenda Sangiuliano dimostra perfettamente che il modo di governare di Giorgia e della maggioranza dei suoi ministri è questo. Alla fine vedrete che il ministro Sangiuliano sarà per l’influencer Meloni ciò che il pandoro Balocco è stato per l’influencer Ferragni", aggiunge il leader di Iv.