Mic: Salvini, 'un tempo sinistra aveva Berlinguer, ora la signorina Boccia...'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Che la sinistra una volta avesse come campione Berlinguer e adesso si attacca alla Salis e alla signorina Boccia la dice lunga dei tempi che stiamo vivendo". Così Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4. "Solidarietà umana e politica a Sangiuliano e un ringraziamento per come ha fatto il ministro", aggiunge.