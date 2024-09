Mic: Sangiuliano, 'non sono ricattabile'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Assolutamente io non sono ricattabile perchè in una funzione pubblica sei ricattabile se hai usato impropriamente denaro pubblico e io su questo terreno non sono ricattabile". Così il ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1. ...