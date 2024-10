Mic: Sgarbi, 'Spano? Nomina stravagante, ma dipende da rapporto fiducia con Giuli'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Non penso niente di particolare. Penso che c'era un rapporto fiduciario con Giuli. Quindi come stava prima al Maxi, ha pensato adesso di averlo vicino al ministero". Così l'ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, interviene con l'...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Non penso niente di particolare. Penso che c'era un rapporto fiduciario con Giuli. Quindi come stava prima al Maxi, ha pensato adesso di averlo vicino al ministero". Così l'ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, interviene con l'Adnkronos sull'incarico a capo di gabinetto affidato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Francesco Spano, ex segretario generale della Fondazione Maxxi.

E' una nomina che potrebbe suscitare imbarazzo dato che Giorgia Meloni ne chiese le dimissioni dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) nel 2017? "Sì, questo appare stravagante infatti…". Quindi perché lui? "Si vede che nel frattempo" il neo ministro della Cultura "ha dimostrato a Meloni le capacità di Spano – risponde -. Penso che se il presidente del Consiglio avesse o avrà delle obiezioni lo dirà direttamente. Mi pare nulla di misterioso". Non poteva esserci un'altra alternativa? "Questo dipende dai rapporti fra Giuli e Spano, una questione di fiducia su cui si è maturata evidentemente questa scelta".

E conclude: "Vedo che c'è sicuramente un dibattito e una inquietudine soprattutto da parte del gruppo Pro Vita", che ha lanciato una petizione popolare chiedendo a Giuli di revocare l'incarico, un'inquietudine "che capisco, è comprensibile. Ma questo non fa diventare una persona colpevole in eterno di un errore di cui si è parlato nel passato".