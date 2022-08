Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato hanno annunciato la nascita della loro quarta figlia, nata venerdì 19 agosto.

Michael Bublè di nuovo papà: è nata la quarta figlia

Hanno condiviso sui social una foto di un piedino della piccola, stretto tra le loro mani. “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite. Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà” hanno scritto. I fan sapevano che mancava poco alla nascita della piccola, grazie agli aggiornamenti social in cui la moglie del cantante aveva spiegato di provare un po’ di malinconia all’idea di dover dire addio al pancione.

Una nuova luce dopo un momento buio

La notizia della gravidanza è stata data nel video I’ll Never Not Love You, dove il cantante e la moglie hanno ricreato le scene di alcuni film famosi. Alla fine del video i due tornano alla realtà e si trovano in un supermercato e lei è con il pancione, circondata dai tre figli. “Stiamo cercando di goderci questa gravidanza perché molto probabilmente sarà l’ultima” aveva dichiarato il cantante a People.

La nascita della piccola Cielo ha compleato la famiglia, portando luce dopo un periodo buio. Nel 2016 al figlio di Michael Bublé, Noah, era stato diagnosticato un cancro. La guarigione del piccolo ha portato grande gioia, tanto che la famiglia ha deciso di allargarsi. Nel 2018 è nata Vida, la prima femmina, e ora è nata Cielo, portando ancora più amore e gioia.