Michael Bublé intona l'Ave Maria in conferenza stampa in Vaticano

Roma, 5 dic. (askanews) – La sala stampa della Santa Sede diventa per la prima volta un “palco” per due artisti d’eccezione: Michael Bublé e Serena Autieri. Il primo, canadese, all’attivo oltre 75 milioni di album venduti nel mondo, ha intonato l’Ave Maria, che domani canterà al Concerto per i Poveri, in Aula Paolo VI, alla presenza del Papa.

Autieri ha invece intonato un pezzettino del brano “Quando nascette Ninno”, in napoletano.

La sesta edizione del Concerto con i Poveri, evento gratuito che unisce bellezza artistica e solidarietà, nel segno dell’incontro e della condivisione, ha come protagonista Michael Bublé, che si esibirà con parte della sua band insieme al Mons. Marco Frisina, alla Nova Opera Orchestra e al Coro della Diocesi di Roma. Serena Autieri conduce la serata.