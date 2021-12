In rete è diventata virale una fotografia che ritrae Michael Schumacher molti anni fa in compagnia del neo campione del mondo di F1.

Sta spopolando sul web la foto che ritrae Michael Schumacher con Max Verstappen, da poco coronato come campione del mondo, tanti anni fa: non sono pochi coloro che lo hanno ritenuto irriconoscibile.

Michael Schumacher: la foto con Verstappen

Il sette volte campione, che a causa dell’incidente di Méribel nel 2013 non ha potuto ad assistere né all’evoluzione del campionato automobilistico né al proseguire della carriera del figlio Mick, è comparso in una foto con un piccolo bambino biondo che già mostra grande personalità.

Quel bimbo è proprio “Super Max“, cresciuto tra i box della F1 dove lo portava il padre Jos, in gara con sette team diversi e compagno di squadra dello stesso Schumacher nel 1994 quando entrambi erano sotto contratto con la Benetton di Flavio Briatore. Uno scatto in cui entrambi sono apparsi irriconoscibili anche agli occhi dei più appassionati di Formula Uno e che mostra già il rapporto che si sarebbe creato tra i due.

Michael Schumacher: la foto con Verstappen e i ricordi con lui

Lo stesso Verstappen ha infatti più volte raccontato come per lui Schumacher fosse semplicemente “Zio Michael” e non di rado ha ricordato i weekend trascorsi insieme a lui e ai suoi figli e i momenti sui kart con papà Jos: “Erano a due posti, Michael con Mick o Gina e mio padre con me.

Quando la situazione diventata pericolosa, loro riprendevano subito il controllo“.