Fabio Calabrò ha raccontato in un’intervista a ‘La Repubblica’ il periodo in cui Michela Murgia è stata sua paziente. Il rapporto è iniziato quando la scrittrice ha scoperto la malattia ed è durato fino agli ultimi momenti di vita della Murgia. Il 10 agosto, giorno della morte dei Michela, tra i due c’è stata una telefonata.

Parla il dottore di Michela Murgia: la scoperta della malattia

È stato Fabio Calabrò, il direttore di oncologia medica all’istituto nazionale dei tumori del Regina Elena di Roma, il medico che ha seguito Michela Murgia nell’ultimo anno e 8 mesi. Calabrò ha aiutato la scrittrice sin dal momento in cui ha scoperto la malattia, arrivando all’utimo giorno, il tragico 10 agosto, quando la Murgia si è spenta a 51 anni. “Io tentavo di edulcorare la situazione, non me la sentivo in quel momento di essere diretto. Lei però capì e mi chiese soltanto una cosa: ‘quanto mi resta?’“- racconta Calabrò parlando del momento in cui dovette dire alla paziente che aveva un carcinoma renale. “‘Dottore, io voglio continuare a fare la mia vita. Se devo sottopormi a una terapia che mi piega in due e mi rende incapace di lavorare, di scrivere, ci salutiamo qui‘. In quella fase non era necessario fare chemioterapia, ci lasciammo con un sorriso e un patto” – spiega ancora il medico – “Lei sarebbe stata libera di rinunciare alla cura nel momento in cui le medicine le avrebbero impedito di essere quella che era sempre stata.”

Il racconto dell’ultima telefonata

Il medico, infine, ha raccontato l’ultima telefonata ricevuta da Michela Murgia. Era il 10 agosto e il telefono di Calabrò ha squillato prima del solito: “Era molto presto, non l’aveva mai fatto a quell’ora. Era riuscita a dettare l’ultimo capitolo del libro. Voleva che lo sapessi, che ce l’aveva fatta. ‘Dottore, ora posso andare’, ha sussurrato. E qualche ora dopo se n’è andata. Anche se è difficile per noi che l’abbiamo conosciuta pensare che lei non ci sia davvero più.”