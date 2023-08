Michela Murgia è morta lo scorso 10 agosto e in due giorni tantissime personalità italiane hanno voluto dedicarle un ricordo: tra di loro ci sono politici, personaggi televisivi e vip. Ma non solo, il pensiero più toccante, forse, è stato quello dedicatole dal marito Lorenzo Terenzi, intervenuto su Instagram dove ha postato una foto che richiama i tempi felici.

Michela Murgia, l’ultimo saluto del marito e dei figli d’anima

Sappiamo che Michela Murgia ha vissuto i suoi ultimi anni in una famiglia Queer e che, come lei stessa ha dichiarato in più di un’occasione, avrebbe evitato il matrimonio con Lorenzo Terenzi perché “Il numero 2 è il contrario di quello che siamo.” Con l’avanzare della malattia, però, le cose sono cambiate e la Murgia e Terenzi hanno deciso di sposarsi ‘in articulo mortis’. Terenzi stato molto vicino alla Murgia in questo periodo difficile e, dopo la scomparsa della scrittrice, ha voluto dedicarle un bellissimo ricordo su Instagram. Lorenzo ha pubblicato una foto di grande impatto di Michela vestita di rosso con un turbante sulla testa. Lo sfondo rosa risalta ancor di più il sorriso della Murgia, ad accompagnamento nessun messaggio. Non servono parole.

L’ultimo saluto dei figli d’anima

Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei, sono i ‘figli d’anima‘ di Michela Murgia, come lei stessa li aveva definiti. Tra loro non c’erano legami di sangue, ma qualcosa visto come ancora più forte. Francesco Leone ha postato un’immagine in cui si vede lui camminare a fianco dela Murgia con una toccante descrizione: “Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin.”