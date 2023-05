Michela Murgia si rasa i capelli a zero: il video è diventato virale sui social

Il video pubblicato da Michela Murgia mentre si rasa i capelli a zero ha commosso molti utenti social, tra cui alcuni vip.

La scrittrice Michela Murgia, dopo aver annunciato al mondo di avere un tumore al quarto stadio, ha pubblicato un video sui social network mentre si rasa i capelli a zero. Il girato ha commosso non solo i fan, ma anche tante persone del mondo dello spettacolo.

Ad assistere al taglio dei capelli c’erano tutti: dagli amici al figlio. La scrittrice, sebbene visibilmente provata, non ha fatto altro che sorridere durante il taglio dei capelli. Il tutto è stato condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale e nella descrizione del video, la Murgia, ha scritto:

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di “Tre ciotole”. Poi abbiamo fatto questo”.

Infine ha concluso utilizzando queste parole:

“Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Murgia (@michimurgia)

Le reazioni al video postato da Michela Murgia

Il video pubblicato dalla scrittrice sarda ha ricevuto moltissimi like e non sono mancati i commenti di persone famose e non. Tra i vip che figurano sicuramente Vasco Rossi che ha scritto: “Sei fantastica!!“, ed ha aggiunto un Emoji che raffigura un cuore rosso.

La stessa Emoji è stata utilizzata anche da Chiara Ferragni ed Alessia Marcuzzi, che hanno lasciato un commento al video di Michela Murgia.