Michela Murgia: "Sono arrivata in ospedale in fin di vita..."

Michela Murgia ha recentemente confessato di avere un cancro al quarto stadio e, nelle ultime ore, ha svelato alcuni dettagli relativi alla sua malattia.

Michela Murgia: il tumore

A maggio Michela Murgia ha confessato per la prima volta pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio. A seguire la conduttrice ha rilasciato un’intima intervista a Vanity Fair dove ha parlato del suo rapporto con la malattia e con la morte e a seguire ha anche svelato come dividerà il suo patrimonio all’interno della sua famiglia Queer.

“Io sono arrivata in ospedale in fin di vita. In ambulanza, in pronto soccorso e poi subito in sala operatoria. Era il secondo lockdown, Capodanno del 2021. Ero in condizioni di semi incoscienza, convinta di morire e coi medici convinti che sarei morta. Quando mi sono ripresa e sono uscita, quando è arrivata la diagnosi del tumore era una buona notizia, perché avevo ancora tempo, perché non sarei morta in terapia intensiva” ha ricordato Murgia parlando del giorno in cui ha ricevuto la diagnosi di tumore. “Non ho provato rifiuto, quella notizia non voleva dire cancro, voleva dire tempo. Non ho paura della morte. Ho paura del dolore. Naturalmente parliamo della morte mia. Se si ammalasse uno dei miei figli, non sarei così serena”, ha svelato la scrittrice, e ancora:

“Sono su una soglia. Da un lato l’amore che sperimento della mia famiglia è una condizione di beatitudine forte. Io mi sveglio pensando: che culo! O meglio: ci sono dei momenti di ateismo in cui dico che culo e momenti in cui dico grazie Dio! È un dono fantastico, sto facendo le cose che volevo, sto amando le persone che ho voluto, ho scritto i libri che ho voluto”.

Sui social in tanti sono rimasti commossi dalla sua storia e dal modo in cui ha deciso di gestire la situazione.