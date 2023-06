Michela Murgia sospende le uscite pubbliche: "Non ho le forze né il tempo"

Attraverso i social Michela Murgia, la scrittrice che ha recentemente annunciato di avere un cancro al quarto stadio, ha annunciato di non voler sospendere le sue uscite pubbliche per almeno sei mesi.

Michela Murgia: stop alle uscite pubbliche

Michela Murgia ha stupito i suoi fan di tutto il mondo annunciando di avere un tumore al quarto stadio e di avere difronte a sé solo “mesi” di vita. In queste ore la stessa scrittrice ha annunciato via social lo stop alle sue uscite pubbliche, e ha specificato: “Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi. Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo. Non farò neanche presentazioni di Tre Ciotole (il suo ultimo libro) Ma Libri Mondadori ha pensato di fare per me una cosa speciale, una ristampa di 5.000 copie autografe, andranno in tutte le librerie italiane. Grazie a voi che state amando questo libro oltre ogni speranza”.

La scrittrice e ha specificato di voler trascorrere questo delicato periodo della sua vita con la sua queer family e sui social ha ricevuto centinaia di messaggi d’affetto da parte di fan, amici e colleghi.